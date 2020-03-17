Президент России Владимир Путин считает, что парламент — это место для дискуссий, а не для драк, бардака и шоу.

«Это (парламент — ред.) как раз место для дискуссий, но это не место для драки и внутренних разборок, и самопиара. <…> Бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьезная политическая деятельность», — заявил глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «всем нам нужна великая Россия, а не шоу на различных уровнях политической власти». Он также призвал вспомнить россиян о положении дел в конце прошлого столетия.

«Вспомните, что было в 90-х годах. Ну, бардак это был, а не парламент. Там драки были сплошные и невозможность принять ни одного решения. А хуже то, что принимали решения, которые были невозможны к исполнению. Загнали практически экономику в тупик», — высказался президент РФ.

Комментируя ситуацию, Владимир Путин также вспомнил знаменитое изречение Петра Столыпина: «Вам нужны великие потрясения? А мне нужна великая Россия».

Ранее 5-tv.ru сообщал — Владимир Путин считает, что несистемная оппозиция не является врагом государства.