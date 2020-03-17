Пока смерть не разлучит нас: блогер Диденко поделилась подробностями жизни с погибшим мужем

Блогер Екатерина Диденко поделилась интимными подробностями жизни с мужем Валентином, который погиб на банной вечеринке с сухим льдом. Вдова опубликовала в Instagram множество фотографий, сопроводив их историями об отношениях с почившим супругом. Первым делом она рассказала об их знакомстве.

«Я родом из Таганрога, после 11 класса поступила в Пятигорскую фармакадемию. В Пятигорске встретила Валю и вышла за него замуж», — начала блогер.

По ее словам, это не было любовью с первого взгляда. Молодой человек долго звонил и писал избраннице, прежде чем с ее стороны начали проявляться ответные чувства.

Потом была свадьба, переезд в Москву и рождение первенца. В столице пара стала жертвами мошенников, однако смогла преодолеть все трудности.

«Нас развели в автосалоне. Выбрали машину за 270 тысяч рублей. А на следующий день прочитали в договоре, что за пять лет мы должны были бы выплатить чуть меньше одного миллиона рублей», — поделилась Диденко.

Чтобы выпутаться из истории с машиной, семье пришлось переоформить договор на кредит в другом банке. Однако испытания не закончились. После этого их выгнали из съемной квартиры, влюбленные вынуждены были взять ипотеку. Позже на свет появился второй ребенок.

«Мы с Валей становились на ноги с ноля. За 11 лет нам многое удалось прожить, много рисковать. Для друг друга мы были целой вселенной. Мы были вместе всегда. Как говорится в молитве: и в горе, и в радости; в богатстве и бедности; в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас», — написала вдова в микроблоге.

Счастливая жизнь Екатерины и Валентина закончилась 28 февраля во время празднования дня рождения блогера в московском банном комплексе. На вечеринке с сухим льдом погибли двое друзей и муж именинницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что омбудсмен побеседует с блогером Диденко из-за видео, где она встала на подоконник с детьми на руках.