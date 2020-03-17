Очевидцы сообщили о стрельбе у торгового комплекса в Омске
Полицейских вызвали очевидцы, которые услышали звуки выстрелов.
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Фото, видео: Соцсети
Очевидцы сообщили о стрельбе у торгового комплекса в Омске. Как стало известно 5-tv.ru, компания молодых людей отдыхала на третьем этаже ТЦ, где под столом одного из кафе якобы нашли патроны. Причем при себе у них было оружие.
Затем мужчины вышли на улицу и стали стрелять в воздух.
Правоохранителей на место вызвали очевидцы происходящего.
В настоящий момент официальных комментариев по данному происшествию пока нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный открыл стрельбу по двум девушкам-промоутерам в Москве.
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