Очевидцы сообщили о стрельбе у торгового комплекса в Омске. Как стало известно 5-tv.ru, компания молодых людей отдыхала на третьем этаже ТЦ, где под столом одного из кафе якобы нашли патроны. Причем при себе у них было оружие.

Затем мужчины вышли на улицу и стали стрелять в воздух.

Правоохранителей на место вызвали очевидцы происходящего.

В настоящий момент официальных комментариев по данному происшествию пока нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что неизвестный открыл стрельбу по двум девушкам-промоутерам в Москве.