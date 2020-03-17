Политолог назвал намерение Пригожина отсудить у США $50 миллиардов обоснованным

Подготовка иска против США со стороны руководителя российской компании «Конкорд» Евгения Пригожина полностью обоснована. Такую оценку действиям бизнесмена в комментарии 5-tv.ru дал политолог Андрей Кошкин.

«Я глубоко убежден, что действия Пригожина обоснованы, потому что неоднократно и он, и (российские — Прим. ред.) государственные структуры говорили о том, что ни о каком вмешательстве не может быть и речи. Особенно, если речь идет о выборах 2016 года — выборов президента США», — считает эксперт.

По его словам, об абсурдности выдвинутых против России обвинений неоднократно говорил и президент страны Владимир Путин. В какой-то момент он даже начал шутить, отвечая на вопросы журналистов о выборной кампании 2016 года в США.

«Так что на сегодняшний день, я думаю, будет абсолютно верно, что Пригожин сможет собрать документы (для подачи иска — Прим. ред.). <…> Я думаю, суд должен объективно разобраться и расставить все точки над i — было вмешательство или нет», — подытожил Кошкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евгений Пригожин намерен получить от США компенсацию в размере 50 миллиардов долларов за незаконное преследование и санкции. Американские власти в течение двух лет обвиняли его компанию «Конкорд» во вмешательстве в выборы президента США. Перед очередным судебным заседанием они внезапно закрыли дело. Пригожин отметил, что обвинения о вмешательстве оказались «ложью и вымыслом».