«На летучую мышь похоже»: Валентина Рубцова похвасталась домашней заготовкой
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» сделала забавный снимок, который вызвал у подписчиков множество ассоциаций. Причем о еде они подумали в последнюю очередь.
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Фото, видео: Instagram @yalav
Российская актриса театра и кино Валентина Рубцова, прославившаяся после съемок в сериалах «Универ» и «СашаТаня», заинтриговала подписчиков в Instagram новым фото. На своей странице в соцсети она разместила снимок, на котором в руках держит плоды засушенной хурмы, надетые на веревочку. С виду такое необычное изделие фанатам знаменитости напомнило бусы, однако в подписи Рубцова пояснила, что такое «украшение» на самом деле съедобно.
«Спокойствие, только спокойствие! Так говорю я этой сушеной хурме», — с иронией отметила артистка.
Пользователи оценили юмор кумира и принялись делиться в комментариях шуточными ассоциациями, которые у них возникли при виде кадра.
«На летучую мышь похоже!»
«Опять купила бусы новые?!»
«Заначка Саши нашлась!»
«А я сразу подумала, что это кроличьи лапки», — делились фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валентина Рубцова наткнулась на компанию школьников во время поездки в обычном автобусе.
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