«На летучую мышь похоже»: Валентина Рубцова похвасталась домашней заготовкой

Российская актриса театра и кино Валентина Рубцова, прославившаяся после съемок в сериалах «Универ» и «СашаТаня», заинтриговала подписчиков в Instagram новым фото. На своей странице в соцсети она разместила снимок, на котором в руках держит плоды засушенной хурмы, надетые на веревочку. С виду такое необычное изделие фанатам знаменитости напомнило бусы, однако в подписи Рубцова пояснила, что такое «украшение» на самом деле съедобно.

«Спокойствие, только спокойствие! Так говорю я этой сушеной хурме», — с иронией отметила артистка.

Пользователи оценили юмор кумира и принялись делиться в комментариях шуточными ассоциациями, которые у них возникли при виде кадра.

«На летучую мышь похоже!»

«Опять купила бусы новые?!»

«Заначка Саши нашлась!»

«А я сразу подумала, что это кроличьи лапки», — делились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валентина Рубцова наткнулась на компанию школьников во время поездки в обычном автобусе.