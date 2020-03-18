«Ложь и вымысел»: глава компании «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Власти США, побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства, 16 марта ходатайствовали о снятии обвинений с «Конкорда» и прекращении уголовного дела.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Евгений Пригожин и его компания «Конкорд» будет добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование и санкции. Российский бизнесмен готовит иск к правительству США на сумму 50 миллиардов долларов.
По мнению Пригожина, которому Вашингтон приписывал вмешательство в американские выборы 2016 года, правосудие США предвзято и ангажировано, что и подтверждает решение Минюста о прекращении дела.
«Открытое судебное разбирательство было назначено на 6 апреля 2020 года. В нем «Конкорд» рассчитывал в присутствии присяжных публично показать несостоятельность и политизированность обвинений. 16 марта в 18:00 правительство США, побоявшись огласки и справедливого судебного разбирательства, подало ходатайство о снятии обвинений с «Конкорда» и прекращении уголовного дела. А это значит, что утверждения «Пригожин вмешивался в выборы президента США», «Конкорд» вмешивался в выборы президента США», «Россия вмешивалась в выборы президента США» являются ложью и вымыслом», — уверен Евгений Пригожин.
«В повестку дня, скорее всего, встает не виновность русских предпринимателей, а то, какими методами пользовалось ФБР. Как они шпионили за президентом, как они подделывали документы, как они фабриковали чужие, несуществующие показания. И вот это теперь становится фактом американской действительности. Насколько коррумпированы, насколько преступны сами американские спецслужбы и сама американская юриспруденция», — объясняет директор Института современного государственного развития, политолог, политтехнолог Дмитрий Солонников.
Процесс был масштабный и громкий. И в итоге, что не удивляет, превратился в «мыльный пузырь». Вашингтон и американские разведслужбы раздули обвинение на абсолютно бездоказательной базе. Не гнушались ничем — ни фейками, ни подлогами. Наши дипломаты неоднократно призывали услышать голос разума и признать беспочвенность домыслов. Однако, это не помогло. Информационная война и кампания по дискредитации России только набирала обороты и продолжается до сих пор.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт-американист назвал решение по делу Пригожина в США «первым камушком».
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