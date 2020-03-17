Эксперт-американист назвал решение по делу Пригожина в США «первым камушком»

Решение американского суда о закрытии дела против российской компании «Конкорд» будет иметь последствия для США. Об этом 5-tv.ru сообщил эксперт-американист, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Домрин.

«Когда американские СМИ, когда американская разведка обвиняли Россию, и в частности „Конкорд“ в том, что они влияли на выборы 2016 года, принимается судебное решение, которое говорит: „Нет, ребята. Вы свою политическую игру играйте, но нам — юристам, судьям — дайте факты“. А фактов нет. Это первый камушек, который с моей точки зрения, конечно, может иметь дальнейшие последствия», — сказал американист.

Домрин отметил, что решение о снятии обвинений с российской компании «Конкорд» теперь должно будет учитываться другими американскими судами. Дело в том, что в США, как и в Великобритании, прецедентное право. Игнорировать принятое решение смогут только суды более высокой инстанции.

«Но то, что было такое судебное решение в отношении того, что данная конкретная компания не принимала участия в фальсификации выборов и во влиянии на американские выборы, уже это хорошо для американских юристов», — подытожил эксперт.

Как сообщал 5-tv.ru, 16 марта суд округа Колумбия в США закрыл дело о вмешательстве в выборы против российской компании «Конкорд». Власти США пришли к выводу, что преследование «более нецелесообразно».

Глава компании Евгений Пригожин после этого объявил о намерении отсудить у США 50 миллиардов долларов (3,74 триллиона рублей) за незаконное преследование и санкции. Политолог Андрей Кошкин считает решение бизнесмена обоснованным.