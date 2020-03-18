«Аж мурашки по коже»: Тодоренко показала, как ее малыш плещется в воде на Бали
В подписи к трогательному видео телеведущая рассказала о воспитании своего сына.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Известная телеведущая Регина Тодоренко показала в Instagram, как ее сын Майкл учится плавать. На своей странице в соцсети звезда опубликовала видео, на котором малыш вместе с ней плещется в бассейне на Бали. На кадрах ребенок бултыхается в воде, смеется, брызгается и под чутким руководством мамы учится нырять. Теледива при этом смотрит на мальчика с восхищением и улыбается в ответ.
В подписи к своему посту Тодоренко поделилась секретами воспитания наследника.
«До создания семьи я жила по принципу „брать“, сейчас же я продолжаю идти вперед с позицией „давать“. И каждый день на съемочной площадке я в поисках новой полезной информации, учусь, развиваюсь, чтобы быть примером для нашего малыша, чтобы вернувшись домой, поделится с ним целым миром и познакомить с самыми невероятными событиями на планете», — призналась светская львица.
Фолловеры не могли скрыть восхищения перед звездой, которая полностью отдается не только работе, но и семейной жизни.
«Для меня Вы женщина, олицетворяющая невозможное: силу, нежность, упорство, заботу, преданность, любовь, целеустремленность»;
«Самое лучшее, милое видео за последнее время!»
«Лучшая мама!»
«Аж мурашки по коже!»
«Майкл плавает лучше меня», — отметили комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Регина Тодоренко вниз головой пожелала подписчикам спокойствия.
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