«Летучая мышь»: Регина Тодоренко вниз головой пожелала подписчикам спокойствия
Супруга Влада Топалова выложила в сеть видео, на котором практикует воздушную йогу.
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Фото, видео: Instagram @reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором практикует воздушную йогу. 29-летняя жена Влада Топалова в непростое нынешнее время пожелала своим подписчикам сохранять спокойствие.
«Сохраняем спокойствие! Находим в себе силы, обзаводимся терпением и антисептиками», — написала Регина Тодоренко.
Подписчики знаменитости восхитились упражнением и посетовали на отсутствие противомикробных средств в магазинах.
«Почему когда я вишу вниз головой, я выгляжу, как старый пельмень, а вы так красиво?!»
«Красотулька!»
«Антисептики нигде не найти!»
«Круто. Смотреть на мир под другим углом»
«Летучая мышь», — комментируют пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото подросшего сына Тодоренко вызвало пересуды в сети.
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