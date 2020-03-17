«Летучая мышь»: Регина Тодоренко вниз головой пожелала подписчикам спокойствия

Телеведущая Регина Тодоренко на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором практикует воздушную йогу. 29-летняя жена Влада Топалова в непростое нынешнее время пожелала своим подписчикам сохранять спокойствие.

«Сохраняем спокойствие! Находим в себе силы, обзаводимся терпением и антисептиками», — написала Регина Тодоренко.

Подписчики знаменитости восхитились упражнением и посетовали на отсутствие противомикробных средств в магазинах.

Instagram @reginatodorenko

«Почему когда я вишу вниз головой, я выгляжу, как старый пельмень, а вы так красиво?!»

«Красотулька!»

«Антисептики нигде не найти!»

«Круто. Смотреть на мир под другим углом»

«Летучая мышь», — комментируют пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фото подросшего сына Тодоренко вызвало пересуды в сети.