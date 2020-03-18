Дерзких вооруженных бандитов, напавших на автосалон, задержали в Москве
В результате спецоперации правоохранители доставили в отдел полиции шестерых мужчин.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
В Москве задержали банду, которая совершила вооруженное нападение на автосалон. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения преступления.
Подъехав ночью к магазину, злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону здания и скрылись. Через несколько дней мужчины вернулись и подожгли два автомобиля на парковке салона. Еще через неделю расстреляли окна магазина из ружья.
В ходе спецоперации сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны шестеро мужчин, которые подозреваются в совершении преступления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стрельба произошла у торгового комплекса в Омске.
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