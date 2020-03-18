Дерзких вооруженных бандитов, напавших на автосалон, задержали в Москве

В Москве задержали банду, которая совершила вооруженное нападение на автосалон. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения преступления.

Подъехав ночью к магазину, злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону здания и скрылись. Через несколько дней мужчины вернулись и подожгли два автомобиля на парковке салона. Еще через неделю расстреляли окна магазина из ружья.

В ходе спецоперации сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны шестеро мужчин, которые подозреваются в совершении преступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стрельба произошла у торгового комплекса в Омске.