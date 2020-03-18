МИД РФ прокомментировал попытки изоляции Крыма

Российский МИД прокомментировал попытки изоляции Крыма. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в день шестой годовщины воссоединения полуострова с РФ распространила заявление, в котором отметила, что предпринимать подобные действия оппонентам становится все сложнее.

«Проводимые на полуострове соцопросы убедительно подтверждают позитивную атмосферу межнациональных и межконфессиональных отношений. На этом фоне любые попытки нарушить общественно-политическую стабильность в Крыму заведомо обречены на провал», — говорится в заявлении Марии Захаровой.

Представитель внешнеполитического ведомства считает, что Крым в отличие от других субъектов РФ испытывает на себе наибольшее деструктивное воздействие. Мария Захарова подчеркнула, что руководством страны и жителями полуострова сделано очень многое для противостояния и преодоления возникающих сложностей.

«Противостояние откровенно недружественной, русофобской линии требует консолидации усилий, комплексных мер политико-правового, финансово-экономического, информационно-пропагандистского и культурно-гуманитарного характера», — заявила Мария Захарова.

Дипломат добавила, что решение крымчан воссоединиться с Россией доказало свою безальтернативность в момент напряженной ситуации вокруг полуострова. В результате в Крыму не были отмечены социальные и политические потрясения в отличие от постмайданной Украины.

«Крым миновала и уготованная ему участь стать полигоном для нацеленных на нашу страну маневров сил НАТО», — пояснила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве отметили воссоединение с Крымом. О совместных проектах говорили на заседании ученого совета в Курчатовском институте.