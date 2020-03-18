Мосгорсуд вынес приговор организатору массовой драки на Хованском кладбище

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Василий Заика
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Георгий Макарьев ближайшие три года и девять месяцев проведет в колонии общего режима.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Мосгорсуд вынес приговор Георгию Макарьеву — организатору массовой драки на Хованском кладбище в столице. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, зачинщик инцидента ближайшие три года и девять месяцев проведет в колонии общего режима. Его подельник Шахмохмад Шаптуркаев приговорен к двум годам и двум месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Судом и следствием было установлено, что 14 мая 2016 года во время массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли и более тридцати получили различные травмы.

Лидер общественной организации «Здоровая нация» Георгий Макарьев и Шахмохмад Шаптуркаев принимали непосредственное участие в потасовке, целью которой было силовое вытеснение мигрантов из Таджикистана с территории некрополя.

По словам представителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой, всего по делу о массовых беспорядках проходили 26 человек. В отношении двух фигурантов, которые находятся в международном розыске, расследование выделено в отдельное производство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всем обвиняемым по делу о побоище на Хованском кладбище дали по три года.

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