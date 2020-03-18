Звезда «Дома-2» в черном боди запретила трогать лицо руками
Бывшая участница телестройки Нелли Ермолаева призвала подписчиков заботиться о себе на фоне вспышки коронавируса.
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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly
Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева объявила, что собирается «поддерживать позитив» на фоне паники, связанной с распространением коронавируса и всяческих связанных с ним слухов. На своей странице в Instagram бывшая участница телестройки опубликовала фото, на котором позирует в плотно облегающем фигуру черном боди. Она также борется с привычкой трогать руками лицо.
«Не забывайте про меры профилактики! Мы хотим привить себе и вам тоже привычку не трогать лицо руками. Это одна из важных рекомендаций врачей!» — написала Ермолаева на фоне снимка, на котором кусает ноготь.
Похоже, что фотография 33-летней телезвезды позитива пользователям соцсетей добавила.
«Вы очень красивая женщина!»
«Огонь!»
«Поднимаем друг другу настроение»;
«Секси-красотка!» — восхищаются подписчики.
Ранее, как писал 5-tv.ru, искать во всем позитив призвала Анна Семенович, примеряя халатики с глубоким декольте.
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