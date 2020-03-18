«Сексуальная вкусняшка»: внучка Боярского получила двусмысленный букет

Внучка Михаила Боярского Екатерина выложила фото с оригинальным подарком. Девушке подарили клубнику: ягоды были оформлены в красивый букет, завернутый как цветы в черную бумагу. Сама Екатерина на снимке держит презент, опустив глаза, и загадочно улыбается.

Поклонники нашли фото девушки очень удачным, а сам подарок соблазнительным. Многие провели параллель с жаргонизмом, которым обычно обозначают что-то фривольное или даже неприличное.

«Клубничка — это круто»;

«Сексуальная вкусняшка»;

«Даже не знаю кто вкуснее, ты или клубничка»;

«Тонкий намек, в период эпидемии. Запретный плод, сладок…», — написали взбудораженные фанаты.

Сама девушка в ответах на комментарии скромно писала «Спасибо», однако никаких подробностей того, от кого она получила двусмысленный букет, не раскрывала.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети молодую внучку Боярского признали копией отца.