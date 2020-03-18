«Сексуальная вкусняшка»: внучка Боярского получила двусмысленный букет
Екатерина Боярская поделилась фото оригинального подарка, который дал волю фантазии поклонников.
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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina
Внучка Михаила Боярского Екатерина выложила фото с оригинальным подарком. Девушке подарили клубнику: ягоды были оформлены в красивый букет, завернутый как цветы в черную бумагу. Сама Екатерина на снимке держит презент, опустив глаза, и загадочно улыбается.
Поклонники нашли фото девушки очень удачным, а сам подарок соблазнительным. Многие провели параллель с жаргонизмом, которым обычно обозначают что-то фривольное или даже неприличное.
«Клубничка — это круто»;
«Сексуальная вкусняшка»;
«Даже не знаю кто вкуснее, ты или клубничка»;
«Тонкий намек, в период эпидемии. Запретный плод, сладок…», — написали взбудораженные фанаты.
Сама девушка в ответах на комментарии скромно писала «Спасибо», однако никаких подробностей того, от кого она получила двусмысленный букет, не раскрывала.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети молодую внучку Боярского признали копией отца.
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