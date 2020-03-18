Умер «самый одинокий» астронавт НАСА Альфред Уорден

Астронавт НАСА Альфред «Ал» Уорден ушел из жизни на 89-м году жизни. Его называли «самым одиноким» астронавтом, так как он летал к Луне вместе с Дэвидом Скоттом и Джеймсом Ирвином, но в отличие от них не высадился на ее поверхность.

«С большой грустью семья полковника Альфред Уордена (в отставке, ВВС США) сообщает, что „Ал“ умер во сне прошлой ночью. Семья благодарит всех за вашу доброту, мысли и молитвы», — говорится в сообщении на странице Уордена в Twitter.

Houston, Texas March 18, 2020 — It is with great sadness that the family of Colonel Al Worden, (USAF Ret.) CMP Apollo 15 share the news that «Al» died in his sleep last night. The family thank you all for your kindness, thoughts, and prayers. pic.twitter.com/K82iUyVbjm — Alfred M Worden (@WordenAlfred) March 18, 2020

В НАСА рассказали, что полковник летал к Луне в качестве пилота командного модуля «Аполлон-15» в августе 1971 года. Пока его коллеги находились на Луне, Альфред управлял модулем корабля, находясь на орбите спутника Земли.

«В это время он поставил мировой рекорд как „самый одинокий человек“, пока члены его команды ходили по поверхности Луны, он находился на расстоянии 2235 миль (3600 километров — Прим. ред.) ото всех», — добавили в НАСА.

Там отметили, что это максимальное расстояние, на котором один астронавт когда-либо находился от другого. Кроме того, Уорден совершил пока единственный выход в открытое межпланетное пространство. Во время возврата космического корабля на Землю он забрал пленку из камер, установленных на модуле.

Как сообщал 5-tv.ru, 18 марта отмечали 55-летие со дня выхода Алексея Леонова в открытый космос. Он стал первым человеком в мире, который сделал это.