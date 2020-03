Умер «самый одинокий» астронавт НАСА Альфред Уорден

Астронавт НАСА Альфред «Ал» Уорден ушел из жизни на 89-м году жизни. Его называли «самым одиноким» астронавтом, так как он летал к Луне вместе с Дэвидом Скоттом и Джеймсом Ирвином, но в отличие от них не высадился на ее поверхность.

«С большой грустью семья полковника Альфред Уордена (в отставке, ВВС США) сообщает, что „Ал“ умер во сне прошлой ночью. Семья благодарит всех за вашу доброту, мысли и молитвы», — говорится в сообщении на странице Уордена в Twitter.

Houston, Texas March 18, 2020 — It is with great sadness that the family of Colonel Al Worden, (USAF Ret.) CMP Apollo 15 share the news that «Al» died in his sleep last night. The family thank you all for your kindness, thoughts, and prayers. pic.twitter.com/K82iUyVbjm