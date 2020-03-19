«Тело грешницы»: Караулова показала голую грудь под расстегнутым пиджаком

Певица Юлианна Караулова выложила пикантный снимок на своей странице в Instagram. Звезда предстала перед поклонниками в расстегнутом пиджаке, надетом на голое тело.

«„В инсте (Instagram — Прим. ред.) меня не надо лечить», — самая актуальная фраза из песни группы «Градусы» сейчас, кажется, именно эта», — подписала фото Караулова, попросив подписчиков процитировать свои любимые строчки из творчества группы.

В комментариях поклонники активно приводят любимые отрывки песен, делают комплименты Юлианне, соглашаясь, что она не нуждается в «лечении».

«Здесь хейтят все, что идет от сердца»;

«Горит Луна, а я одна»;

«У тебя ангельское личико, но тело грешницы»;

«Боже, сколько родинок на теле, как на небе звезд»;

«В инсте Юльку не надо лечить, она не болеет», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлианна Караулова посмеялась над нехваткой гречки в магазинах.