«Тело грешницы»: Караулова показала голую грудь под расстегнутым пиджаком
Певица попросила «не лечить» ее в Instagram, процитировав строчку из песни любимой группы.
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Фото, видео: Instagram @yulianna_karaulova
Певица Юлианна Караулова выложила пикантный снимок на своей странице в Instagram. Звезда предстала перед поклонниками в расстегнутом пиджаке, надетом на голое тело.
«„В инсте (Instagram — Прим. ред.) меня не надо лечить», — самая актуальная фраза из песни группы «Градусы» сейчас, кажется, именно эта», — подписала фото Караулова, попросив подписчиков процитировать свои любимые строчки из творчества группы.
В комментариях поклонники активно приводят любимые отрывки песен, делают комплименты Юлианне, соглашаясь, что она не нуждается в «лечении».
«Здесь хейтят все, что идет от сердца»;
«Горит Луна, а я одна»;
«У тебя ангельское личико, но тело грешницы»;
«Боже, сколько родинок на теле, как на небе звезд»;
«В инсте Юльку не надо лечить, она не болеет», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлианна Караулова посмеялась над нехваткой гречки в магазинах.
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