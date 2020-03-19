Английский за деньги: в деревенской школе под Челябинском образование стало платным
Уже несколько лет в сельской школе не могут найти учителя иностранного языка.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Скандал в Челябинской области — родители школьников вынуждены через прокуратуру добиваться бесплатного образования для своих детей.
Уже несколько лет в сельской школе не могут найти учителя английского языка — возить специалистов из соседних сел родителям приходится за свой счет.
Допуслуги для школы оказались не всем по карману. Родительское собрание проходит на повышенных тонах — учителя за годы менялись — система их доставки нет.
Наш корреспондент Марина Кравцова разбиралась, почему школьное образование стало платным.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские школы уходят на трехнедельные каникулы из-за ситуации с коронавирусом.
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