Английский за деньги: в деревенской школе под Челябинском образование стало платным

Эфирная новость 22

Уже несколько лет в сельской школе не могут найти учителя иностранного языка.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Скандал в Челябинской области — родители школьников вынуждены через прокуратуру добиваться бесплатного образования для своих детей.

Уже несколько лет в сельской школе не могут найти учителя английского языка — возить специалистов из соседних сел родителям приходится за свой счет.

Допуслуги для школы оказались не всем по карману. Родительское собрание проходит на повышенных тонах — учителя за годы менялись — система их доставки нет.

Наш корреспондент Марина Кравцова разбиралась, почему школьное образование стало платным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские школы уходят на трехнедельные каникулы из-за ситуации с коронавирусом.

+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.21
3.32 84.89
2.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...