Российские школы уходят на трехнедельные каникулы из-за ситуации с коронавирусом

Из-за ситуации с коронавирусом все российские школы уходят на трехнедельные каникулы: с 23 марта и до 12 апреля. Об этом сегодня сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на заседании рабочей группы в Рособрнадзоре. При этом, он подчеркнул — это не значит, что учебные заведения не работают.

«Будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы. Мы благодарим операторов связи за предоставление бесплатного доступа к этим образовательным ресурсам. Также крупнейшие издательства образовательной литературы открыли так же бесплатный доступ к электронным учебникам», — сообщил министр просвещения РФ.

Как отметил министр, учеников начальных классов, которых не с кем будет оставить дома, можно будет привести в школу. Конечно, только в том случае, если ребенок здоров и не контактировал с больными. Каждый регион вносит свои коррективы в учебный процесс — в зависимости от ситуации. Так, в Петербурге на дистанционное обучение перешли 12 тысяч школьников — это около 20%.

Так же по всей стране закрываются федеральные музеи. Накануне соответствующее распоряжение опубликовал Минкульт. Не принимают посетителей Эрмитаж, Русский музей и «Царское село». Экскурсии предлагают совершить онлайн. Единственный крупный музей, который по-прежнему открыт в Петербурге — Кунсткамера. Потому что находится в ведении Министерства науки. Пока работают городские и частные музеи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 33 новых случая коронавируса выявлено в РФ за сутки.