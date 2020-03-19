«Приходится думать не только о себе»: жена Овечкина рассказала об их самоизоляции

Самоизоляция не расстроила членов семьи хоккеиста Александра Овечкина. Его супруга Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram, как они проводят время в домашних условиях: занимаются на тренажерах, смотрят телевизор, играют в карты. В новом посте актриса объяснила свое отношение к вынужденному затворничеству.

Instagram @nastyashubskaya

«Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, не будем выходить в общественные места! В том числе — в продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую», — написала Шубская.

Как стало известно недавно, Анастасия беременна вторым ребенком. Кроме того, пара воспитывает маленького сына Сережу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шубская и Овечкин рассекретили пол будущего малыша.