Из двух тысяч россиян, застрявших в Черногории, 188 человек вернулись на родину

В Москве встретили первый самолет с российскими туристами из Черногории. Разрешения на вылет ждут еще порядка двух тысяч человек, когда удастся вернуться домой — неизвестно.

Местные власти фактически взяли наших граждан в заложники: границы неожиданно закрыли на карантин. К тому моменту людей уже выселили из отелей, деньги у многих были на исходе.

Как выживали, туристы рассказали Валентину Трушнину. Наш корреспондент встречал первую группу в аэропорту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиакомпания S7 получила разрешение на рейс из Черногории.