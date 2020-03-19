Из двух тысяч россиян, застрявших в Черногории, 188 человек вернулись на родину
Первый чартерный рейс из Подгорицы приземлился в аэропорту Шереметьево в четыре часа утра.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dinendra Haria; 5-tv.ru
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