Владимир Путин признался, что больше всего доверяет простым россиянам

Президент России Владимир Путин отметил важность прямого общения с людьми. Глава государства признался, что больше всего доверяет настроению «простых граждан». Российский лидер убежден, что россияне — очень искренние и откровенные, они «говорят то, что думают и думают то, что говорят», поскольку не обременены обязательствами перед кем-либо.

«Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле», — подчеркнул президент в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава РФ добавил, что важно прислушиваться к каждому конкретному человеку, поскольку из его единичной проблемы вытекает проблема миллионов.

Ранее Владимир Путин заявил, что его статус после 2024 года будет зависеть от желания народа.