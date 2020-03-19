Путин заявил, что его статус в 2024 году будет зависеть от желания россиян

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем статусе в государстве после истечения срока полномочий в 2024 году. По словам российского лидера, говорить о том, что будет через четыре года, пока рано. Путин считает, что его положение будет определено желанием граждан страны.

«Впереди еще четыре года, у меня нет сейчас ответа. Самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно», — подчеркнул президент в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава РФ согласился с тем, что «элиты могут нервничать» из-за неопределенности в вопросе о власти. Впрочем, по мнению российского лидера, первичным источником власти является народ, а значит его статус будет зависеть, прежде всего, от мнения граждан РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Валентина Терешкова предложила Владимиру Путину в 2024 году участвовать в выборах на пост президента.