Аферу на миллиард рублей раскрыли полицейские в Москве

Столичные полицейские раскрыли аферу на миллиард рублей. Предпринимательница из Подмосковья создала целую сеть организаций на рынке драгоценных камней. По фиктивным документам она пыталась получить кредит в одном из банков под залог ювелирных ценностей, которых на самом деле у нее не было.

Оперативники провели более 20 обысков. Изъяли десять килограммов золота. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Аферистке грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас она под домашним арестом. Остальных участников этой махинации еще ищут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что циничные мошенники выманили у 90-летней петербурженки деньги на «средство от коронавируса».