Аферу на миллиард рублей раскрыли полицейские в Москве
Жительница Подмосковья пыталась получить огромный кредит в банке под залог ювелирных ценностей, которых у нее не было.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Столичные полицейские раскрыли аферу на миллиард рублей. Предпринимательница из Подмосковья создала целую сеть организаций на рынке драгоценных камней. По фиктивным документам она пыталась получить кредит в одном из банков под залог ювелирных ценностей, которых на самом деле у нее не было.
Оперативники провели более 20 обысков. Изъяли десять килограммов золота. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Аферистке грозит до десяти лет тюрьмы. Сейчас она под домашним арестом. Остальных участников этой махинации еще ищут.
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