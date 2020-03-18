Циничные мошенники выманили у 90-летней петербурженки деньги на «средство от коронавируса»

Пожилая петербурженка стала жертвой мошенников, которые обманули 90-летнюю женщину на 23 тысячи рублей. Как стало известно 5-tv.ru, циничные аферисты сообщили, что ей необходимо провериться на коронавирус, а также предложили купить лекарство от этого заболевания.

Пожилая женщина поверила негодяям и отдала накопленные средства.

В настоящий момент злоумышленников разыскивают. Известно, что одна из подозреваемых — молодая девушка славянской наружности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате вспышки нового типа в мире скончались около семи тысяч человек, заражены — порядка 180. В России зафиксировано 114 случаев заражения.