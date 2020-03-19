Видео Энтони Хопкинса с котом и пианино за сутки набрало два миллиона просмотров
На кадрах знаменитых актер играет на клавишах, а питомец лежит у него на коленях и смотрит в кадр.
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Фото, видео: Facebook / Anthony Hopkins
Новое видео голливудского актера Энтони Хопкинса, известного по фильму «Молчание ягнят», взорвало сеть. Ролик, который звезда опубликовал на своей странице в Facebook, набрал за сутки более двух миллионов просмотров.
Пользователи соцсети с умилением наблюдали за тем, как Хопкинс играет минорную мелодию на фортепиано, а в это время у него на коленях лежит кот и мурлычет — очевидно, от удовольствия. Актер смотрит в камеру с улыбкой, а питомец периодически поглядывает то в кадр, то на самого хозяина.
Юзеры пришли в восторг от такого милого видео и описали свои эмоции в комментариях.
«Спасибо за прекрасную музыку. Продолжайте нас радовать своим творчеством. Кот бесподобен!»
«Большое спасибо за это неожиданное выступление. Это сделало мой день. У вас очень хороший питомец, он, кажется, действительно любит вас. Берегите себя, и я буду ждать вашего следующего выступления», — признались подписчики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Энтони Хопкинс был номинирован на Оскар за игру в филтме «Два папы».
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