Видео Энтони Хопкинса с котом и пианино за сутки набрало два миллиона просмотров

Новое видео голливудского актера Энтони Хопкинса, известного по фильму «Молчание ягнят», взорвало сеть. Ролик, который звезда опубликовал на своей странице в Facebook, набрал за сутки более двух миллионов просмотров.

Пользователи соцсети с умилением наблюдали за тем, как Хопкинс играет минорную мелодию на фортепиано, а в это время у него на коленях лежит кот и мурлычет — очевидно, от удовольствия. Актер смотрит в камеру с улыбкой, а питомец периодически поглядывает то в кадр, то на самого хозяина.

Юзеры пришли в восторг от такого милого видео и описали свои эмоции в комментариях.

«Спасибо за прекрасную музыку. Продолжайте нас радовать своим творчеством. Кот бесподобен!»

«Большое спасибо за это неожиданное выступление. Это сделало мой день. У вас очень хороший питомец, он, кажется, действительно любит вас. Берегите себя, и я буду ждать вашего следующего выступления», — признались подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Энтони Хопкинс был номинирован на Оскар за игру в филтме «Два папы».