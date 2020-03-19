«Не знаю, что и думать»: Воеводина призналась, что не может вылечить простуду

Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина пожаловалась подписчикам в Instagram, что в четвертый раз за месяц слегла с температурой. Модель призналась: она делает все возможное, чтобы избежать повторного заражения, однако ни витамины, ни занятия спортом не помогают укрепить иммунитет.

«Уже не знаю, что и думать, все анализы были идеальными. Я сходила к лор-врачу, раньше я простужалась каждый месяц, а теперь каждую неделю… в общем, мне кажется я слишком много работаю, переживаю и стараюсь», — обратилась к фанатам Воеводина.

Кроме того, девушка отметила: как только будет снят режим карантина из-за COVID-19, она тут же купит путевку и отправится с сыном Леоном поближе к морю и солнцу, чтобы хорошенько отдохнуть и загореть.

Поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления, а также посоветовали не обращать внимание на окружающих и побольше времени уделять себе любимой. Ведь внутреннее спокойствие, по их мнению, залог крепкого здоровья.

«У меня тоже так было, когда испытывала сильный стресс! Береги себя!»

«У вас за плечами непростой год. Сон и массаж помогут восстановиться!»

«Стресс подрывает иммунитет… Поправляйся, дорогая!» — писали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru показал фото личного массажиста Оксаны Воеводиной, который избавляет ее от послеродовых болей.