«Не знаю, что и думать»: Воеводина призналась, что не может вылечить простуду
Известная модель утверждает: даже врачи не могут ей помочь.
Фото: Instagram @rihanapetra
Победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина пожаловалась подписчикам в Instagram, что в четвертый раз за месяц слегла с температурой. Модель призналась: она делает все возможное, чтобы избежать повторного заражения, однако ни витамины, ни занятия спортом не помогают укрепить иммунитет.
«Уже не знаю, что и думать, все анализы были идеальными. Я сходила к лор-врачу, раньше я простужалась каждый месяц, а теперь каждую неделю… в общем, мне кажется я слишком много работаю, переживаю и стараюсь», — обратилась к фанатам Воеводина.
Кроме того, девушка отметила: как только будет снят режим карантина из-за COVID-19, она тут же купит путевку и отправится с сыном Леоном поближе к морю и солнцу, чтобы хорошенько отдохнуть и загореть.
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I got sick again 😷🤒🤒 for the fourth time in this month, despite the fact that I’ve been taking vitamins, walking with my son in ski suit and wearing mask everywhere. I don’t really know what’s wrong with me, all blood tests are perfect. Last week I went to the ENT doctor, everything was ok. I used to catch a cold every month during the winter, and now I get flu every week… Actually, I think that is because I work too much, worry a lot and try to do my best. I’ve never been like this before, maybe it’s worth to be more easy? 🙄🙄🙄 As soon as the epidemic will be gone, we will definitely go somewhere to the seaside for holidays with Leon…🤗☀️☀️☀️ Я опять заболела😷😷🤒. В четвёртый раз за месяц, несмотря на то, что пью витамины, гуляю с ребёнком в лыжном костюме и хожу везде в маске. Я уже и не знаю что думать, все анализы были идеальными. Я сходила к Лор-врачу, раньше я простужалась каждый месяц, а теперь каждую неделю… в общем, мне кажется я слишком много работаю, переживаю и стараюсь. Никогда не была такой прежде, может стоит относится ко всему проще? 🙄🙄🙄Как только пройдёт эпидемия, мы с Леоном обязательно полетим куда-нибудь загорать и отдыхать) 🤗 ☀️☀️☀️ Photo by: @lobacheva_tel Makeup: @a.nastasia_make.up
Поклонники звезды пожелали ей скорейшего выздоровления, а также посоветовали не обращать внимание на окружающих и побольше времени уделять себе любимой. Ведь внутреннее спокойствие, по их мнению, залог крепкого здоровья.
«У меня тоже так было, когда испытывала сильный стресс! Береги себя!»
«У вас за плечами непростой год. Сон и массаж помогут восстановиться!»
«Стресс подрывает иммунитет… Поправляйся, дорогая!» — писали фолловеры в комментариях.
Ранее 5-tv.ru показал фото личного массажиста Оксаны Воеводиной, который избавляет ее от послеродовых болей.
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