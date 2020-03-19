МИД РФ предупредил о готовящейся провокации на границе с Крымом

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Светлана Александрова
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По словам Марии Захаровой, так называемый «Марш на Крым» украинские радикалы собираются устроить 3 мая.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ulf Mauder, Zamir Usmanov, Aleksey Ivanov/ TV Zvezda; Известия / Павел Бедняков, Александр Казаков

Тема:
Украинский кризис

Украина готовит провокацию на границе с Крымом. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, так называемый «Марш на Крым» украинские радикалы собираются провести 3 мая.

Как пишет «Экономика сегодня», прорыв через границу планируют осуществить активисты так называемого «Меджлис крымско-татарского народа»* при поддержке официального Киева. Цель акции — сорвать подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, о намерении провести марш еще несколько месяцев назад говорил бывший депутат Верховной рады Украины, глава «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров. Сначала он утверждал, что готовится мирная акция с целью призвать международные организации «выступить в защиту территориальной целостности Украины», но позже не исключил возможность силового прорыва на территорию Крыма.

* — организация запрещена в РФ.

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