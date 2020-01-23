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На Украине назвали дату марша на Крым

, 8:27 | Василий Заика Видео 2 878

Экс-депутат Верховной рады Рефат Чубаров анонсировал поход «Марш достоинства».

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Фото, видео: Известия / Сиденков; ТАСС / Ulf Mauder, Zuma

Тема:
Украинский кризис 364

Бывший депутат Верховной рады Украины, руководитель запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров назвал дату марша на Крым. В эфире украинского телеканала он заверил, что поход «Марш достоинства» намечен на 2 мая 2020 года.

По словам экс-депутата, члены «Меджлиса», а также некие народные избранники и «западные партнеры» намерены пересечь границу Украины с Крымом в пункте пропуска «Чонгар».

Впервые Рефат Чубаров заговорил о марше в декабре 2019 года. В тот момент он утверждал, что поход будет носить вполне мирный характер. Целью «Марша достоинства» было названо предоставление международным организациям возможности «выступить в защиту территориальной целостности Украины».

Теперь же Рефат Чубаров заявил, что не исключает возможности прорыва на территорию Крыма силовым путем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский о сроке окончания войны в Донбассе.

* — организация запрещена на территории РФ по решению Верховного суда

Тема:
Украинский кризис 364
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