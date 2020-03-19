«Победа» забрала первую партию застрявших в Черногории россиян

Авиакомпания «Победа» забрала первую группу российских туристов, застрявших в Черногории после того как власти наглухо закрыли границы страны из-за коронавируса.

Известно, что из этой балканской страны в общей сложности с 16 марта не могли вылететь около двух тысяч граждан РФ. Правительство Черногории не давало разрешение на прилет российских самолетов. Накануне 157 человек вывезла авиакомпания «Аэрофлот». «Победе» разрешили сделать два рейса, однако этого недостаточно, чтобы доставить домой всех клиентов перевозчика, оказавшихся заложниками откровенно издевательских действий властей Черногории.

Остальные граждане России пока останутся в чужой стране. При этом у туристов проблемы с заселением в гостиницы, туда не берут без справок о состоянии здоровья, в стране не работают рестораны. Среди застрявших россиян есть онкобольные, которым требуются специальные медикаменты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Победа» настроена на то, чтобы как можно скорее вывезти из Черногории всех своих клиентов. Для этого им требуется получение разрешения на осуществление еще нескольких рейсов.