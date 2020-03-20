Марго Овсянникова показала фанатам, с кем живет
Звезда поделилась совместным фото с тем, кто делит с ней дом.
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Фото, видео: Instagram @mmmargaaret
Бывшая участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова пошутила над своими фанатами. Девушка решила поиграть на их любопытстве и выложила фото с интригующей подписью.
«Вы все спрашиваете, где и с кем я живу. Знакомьтесь! Пудель по кличке Веточка», — рассказала звезда телестройки.
Подписчики откликнулись комплиментами, а также принялись рассказывать, какие у них есть домашние любимцы.
«Маргоша, ты очень обаятельная, красоточка. И собачка прелесть»;
«Какие хорошенькие, миленькие!»
«Пудель моськой на хозяйку похож»;
«Прикольная Веточка»;
«Правильно говорят, что животные похожи на своих хозяев», — писали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленный Марго Овсянниковой подарил ей квартиру за 20 миллионов рублей. Это уже не в первый раз, когда кавалер преподносит ей шикарные подарки. К примеру, несколько месяцев назад он подарил ей машину за восемь миллионов рублей. Также он презентовал ей бриллиантовое кольцо, стоимость которого 50 тысяч долларов.
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