Марго Овсянникова показала фанатам, с кем живет

Бывшая участница «Дома-2» Маргарита Овсянникова пошутила над своими фанатами. Девушка решила поиграть на их любопытстве и выложила фото с интригующей подписью.

«Вы все спрашиваете, где и с кем я живу. Знакомьтесь! Пудель по кличке Веточка», — рассказала звезда телестройки.

@mmmargaaret

Подписчики откликнулись комплиментами, а также принялись рассказывать, какие у них есть домашние любимцы.

«Маргоша, ты очень обаятельная, красоточка. И собачка прелесть»;

«Какие хорошенькие, миленькие!»

«Пудель моськой на хозяйку похож»;

«Прикольная Веточка»;

«Правильно говорят, что животные похожи на своих хозяев», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленный Марго Овсянниковой подарил ей квартиру за 20 миллионов рублей. Это уже не в первый раз, когда кавалер преподносит ей шикарные подарки. К примеру, несколько месяцев назад он подарил ей машину за восемь миллионов рублей. Также он презентовал ей бриллиантовое кольцо, стоимость которого 50 тысяч долларов.