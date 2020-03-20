Каннский фестиваль отменили из-за коронавируса

Коронавирус лишил любителей кино возможности побывать на Канском кинофестивале. Старейший кинофорум мира решено перенести. Церемония открытия была запланирована на 17 мая.

Во Франции зарегистрировано уже около 11 тысяч случаев заражения COVID-19. А вот в соседнем Монако коронавирус обнаружен всего у семи человек. Однако среди них оказался, князь Альбер II. Он стал первым в мире главой государства, который заразился коронавирусом. Сейчас 62-х летний монарх находится под наблюдением медиков.

В Испании сегодня решили закрыть все отели. Глава МИДа призвал всех находящихся в стране туристов покинуть Испанию.

Ужесточает карантинные меры и Израиль. С сегодняшнего дня там вводится комендантский час. Указ об этом подписал Биньямин Нетаньяху. Израильтянам и гостям страны запрещено выходить на улицу в ночное время суток. Вводятся ограничение и на передвижение в дневные часы. Людям запрещено появляться на пляжах, в парках, торговых центрах и других общественных местах. По последним данным в Израиле коронавирус диагностирован у почти шестиста человек.

Всего же в мире, по данным ВОЗ, число заразившихся превысило 218 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор начал испытывать вакцину от коронавируса.