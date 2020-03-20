Регина Тодоренко в переливающемся мини-платье подразнила хейтеров

Новым постом в Instagram Регина Тодоренко сразила наповал обожателей в шикарном наряде и объявила шах и мат хейтерам. Ведущая выложила фото в блестящем мини-платье, в котором отметилась на съемках очередного выпуска музыкального проекта «Маска».

Звезда «Орла и решки» вошла в состав жюри конкурса вместе с Филиппом Киркоровым, Валерией, Тимуром Родригесом и Гариком Мартиросяном. Каждый из них — яркая знаменитость, и украинская теледива от российских звезд не отстает.

В перерыве между съемками Регина станцевала в притягательном платье на камеру и сфотографировалась в нем, чтобы прикрепить фото к новой публикации. В ней она поблагодарила всех недоброжелателей за критику.

«Коза, достала со своим языком», «а можно без языка», «тупая», «совсем уже из-за бабла перекосило», «ты же мать», «боже, какая страшная», «хватит дергаться», «как проститутка себя ведет» «раньше ты была простая, а теперь…», «пока муж с ребенком, она …. (мягким местом — Прим.ред) крутит», «я бы вдул» — сколько приятного я читаю каждый день и за это благодарю вас! Обещаю быть лучше. Вы — мой мотиватор, мой стимул, моя любовь!» — написала Тодоренко.

@reginatodorenko

Поклонники оценили иронию и удачный кадр, которым она сопроводила оригинальный ответ.

«Регина, вы потрясающая! Не слушайте никого!»

«А я думаю, что вы становитесь лишь прекраснее»;

«Все равно не отпишусь! Потому что — зашибись»;

«Платье суперовое»;

«Какой шикарный образ, Регина, визажисты — огонь!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко показала, как ее малыш плещется в воде на Бали.