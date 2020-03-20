Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку ведущего и шоумена Максима Галкина. В ходе интервью для агентства ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко напомнил российскому лидеру ироничное высказывание юмориста: «Путин — это не фамилия, а должность».

Глава государства отреагировал на данную реплику.

«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно», — отметил президент.

В то же время он добавил, что выступления Максима Галкина и его юмор очень востребованы среди российской аудитории. Продолжая разговор о своем пребывании у власти, российский лидер признался, что в 2008 году абсолютно не готовился к возвращению к обязанностям президента. Однако уйти с поста ему не позволяет ответственность за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить» с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пошутил по поводу вмешательства РФ в выборы США.