Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
В интервью для агентства ТАСС президент РФ рассказал, как относится к юмору артиста.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; ok.ru / ТАСС
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку ведущего и шоумена Максима Галкина. В ходе интервью для агентства ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину» журналист Андрей Ванденко напомнил российскому лидеру ироничное высказывание юмориста: «Путин — это не фамилия, а должность».
Глава государства отреагировал на данную реплику.
«Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно», — отметил президент.
В то же время он добавил, что выступления Максима Галкина и его юмор очень востребованы среди российской аудитории. Продолжая разговор о своем пребывании у власти, российский лидер признался, что в 2008 году абсолютно не готовился к возвращению к обязанностям президента. Однако уйти с поста ему не позволяет ответственность за то, «что происходит, как происходит, что будет происходить» с Россией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин пошутил по поводу вмешательства РФ в выборы США.
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