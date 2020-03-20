Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Лены Щукиной

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У семилетней девочки настолько хрупкие кости, что она едва ходит.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Подводим итоги акции «День добрых дел».

Героиней нашего сюжета стала семилетняя Лена. Врачи поставили ей страшный диагноз — несовершенный остеогенез.

Кости девочки настолько хрупкие, что она едва ходит. Исправить это готовы московские специалисты, но сумма за лечение — 2 миллиона 200 тысяч рублей. У семьи таких денег нет.

На помощь пришли вы — зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили в фонд «Хрупкие люди» 4 миллиона 189 тысяч 718 рублей.

Спасибо вам.

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