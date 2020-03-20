Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 78 рублей
Американская валюта подешевела на 92 копейки, а евро на 68 копеек.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Александр Казаков, Сергей Коньков
Торги на Мосбирже начались с резкого роста курса российской валюты, сообщается на сайте торговой площадки. Доллар при этом подешевел на 92 копейки и составил около 78. Курс евро снизился до 83,97 рубля. Ростом отметились и российские фондовые индексы. В среднем они увеличились на 4,5%.
Улучшение позиций рубля стало реакцией на подорожание нефти. Стоимость барреля марки Brent перевалила за 30 долларов. Однако аналитики, в частности Goldman Sachsне, не строят позитивных прогнозов и уверяют, что цена на «черное золото» может упасть до 20 долларов за баррель. Специалисты Citigroup не исключают снижения до пяти долларов за баррель, что примерно соответствует показателям 60-х годов прошлого века.
Ранее 5-tv.ru писал, что курс евро впервые за четыре года превысил 89 рублей, а доллар преодолел отметку в 81 рубль, чего не происходило с января 2016-го.
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