Памятник маршалу Жукову в центре Москвы демонтировали

Памятник герою Советского Союза, маршалу Георгию Жукову демонтировали в Москве. Монумент был установлен в самом центре столицы — возле Исторического музея перед Красной площадью. На этом месте 20 марта появилась бригада рабочих, чтобы заменить скульптурную композицию на новую, в чем-то напоминающую предыдущую.

Как стало известно 5-tv.ru, замена памятника была произведена в преддверии празднования 75-летия Победы, по случаю которого в Москве будет организован грандиозный парад.

Памятник Георгию Жукову, созданный скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым был установлен 8 мая 1995 года — в честь празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Георгий Жуков — советский полководец. маршал Советского Союза, четырежды Герой СССР, в послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы». Во время сражений последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. После смерти Иосифа Сталина стал первым заместителем Министра обороны государства.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что мемориальную доску Иосифу Кобзону открыли в Москве.