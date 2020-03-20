Новый памятник маршалу Жукову установили на Манежной площади в Москве
Теперь военачальник, образ которого воплощен скульпторами, отдает честь правой рукой.
Фото: Instagram @aavst
Памятник герою Советского Союза, маршалу Георгию Жукову в центре Москвы заменили на новый. В преддверии празднования 75-летия Победы на Манежной площади произвели работы по монтажу нового монумента на прежнем постаменте.
Новая скульптурная композиция в некоторой степени напоминает предыдущую. Полководца снова изобразили восседающем на коне, однако теперь правая рука военачальника не опущена вниз. Он отдает ей честь. Конь при этом будто бы поднимается на задних копытах.
Памятник Георгию Жукову, созданный скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым, был установлен 8 мая 1995 года — в честь празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне.
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