Новый памятник маршалу Жукову установили на Манежной площади в Москве

Памятник герою Советского Союза, маршалу Георгию Жукову в центре Москвы заменили на новый. В преддверии празднования 75-летия Победы на Манежной площади произвели работы по монтажу нового монумента на прежнем постаменте.

Новая скульптурная композиция в некоторой степени напоминает предыдущую. Полководца снова изобразили восседающем на коне, однако теперь правая рука военачальника не опущена вниз. Он отдает ей честь. Конь при этом будто бы поднимается на задних копытах.

Памятник Георгию Жукову, созданный скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым, был установлен 8 мая 1995 года — в честь празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Георгий Жуков — советский полководец. маршал Советского Союза, четырежды Герой СССР, в послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы». Во время сражений последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. После смерти Иосифа Сталина стал первым заместителем Министра обороны государства.

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