Школьник, выстреливший в одноклассника в Петербурге, рассказал о произошедшем
По словам подростка, аэрозольный пистолет для самообороны выстрелил самопроизвольно.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Восьмиклассник, выстреливший в соседа по парте из газового пистолета в одной из школ Петербурга, рассказал свою версию произошедшего.
Юноша утверждает, что сделал это не специально. Ранее некто дал ему аэрозольный пистолет для самообороны, заряженный БАМ (перцовыми аэрозольными баллончиками — Прим. ред.). Мальчик пристегнул оружие к себе. Сидя рядом с одноклассником, молодой человек неосторожно задел оружие, в результате чего произошел выстрел.
«Я с „Пионером“ был. Там внутри БАМ. Мне его дали. Пристегнул к себе. Я случайно просто нажал и все, так получилось», — рассказывает юноша.
Кроме того, мальчик поспешил опровергнуть слова матери, которая сообщила правоохранителям о его дружбе со скинхедами и другими аморальными личностями. Восьмиклассник уверяет, что общается с «обычными людьми».
Как стало известно 5-tv.ru, пистолет, заряженный перцовыми аэрозольными баллончиками, мальчик приобрел с рук, договорившись с владельцем в интернете, а патроны для него школьник купил в одном из торговых центров.
Сегодня в школе, где произошло ЧП, начались каникулы.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что школьник выстрелил из газового пистолета в одноклассника в Санкт-Петербурге.
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