Один человек погиб и трое получили ранения при взрыве бытового газа в Перми

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На четвертом этаже пятиэтажного дома повреждены две квартиры, в одной из них рухнула стена.

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Фото, видео: ВКонтакте @cp_perm; 5-tv.ru

В Перми в жилом доме тушили пожар — в пятиэтажке на четвертом этаже произошел взрыв бытового газа. Погиб один человек. Еще трое получили ранения.

Вот кадры, которые сделали очевидцы сразу после того, как раздался хлопок. Дом заволокло дымом и пылью. Ударной волной выбило окна. Повреждены две квартиры. В одной из них рухнула стена. Жильцов соседних квартир пришлось срочно эвакуировать.

На месте работают спасатели. Эксперты проверяют, есть ли угроза обрушения здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Перми.

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