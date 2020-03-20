Один человек погиб и трое получили ранения при взрыве бытового газа в Перми
На четвертом этаже пятиэтажного дома повреждены две квартиры, в одной из них рухнула стена.
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Фото, видео: ВКонтакте @cp_perm; 5-tv.ru
В Перми в жилом доме тушили пожар — в пятиэтажке на четвертом этаже произошел взрыв бытового газа. Погиб один человек. Еще трое получили ранения.
Вот кадры, которые сделали очевидцы сразу после того, как раздался хлопок. Дом заволокло дымом и пылью. Ударной волной выбило окна. Повреждены две квартиры. В одной из них рухнула стена. Жильцов соседних квартир пришлось срочно эвакуировать.
На месте работают спасатели. Эксперты проверяют, есть ли угроза обрушения здания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Перми.
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