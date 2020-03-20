Один человек погиб и трое получили ранения при взрыве бытового газа в Перми

В Перми в жилом доме тушили пожар — в пятиэтажке на четвертом этаже произошел взрыв бытового газа. Погиб один человек. Еще трое получили ранения.

Вот кадры, которые сделали очевидцы сразу после того, как раздался хлопок. Дом заволокло дымом и пылью. Ударной волной выбило окна. Повреждены две квартиры. В одной из них рухнула стена. Жильцов соседних квартир пришлось срочно эвакуировать.

На месте работают спасатели. Эксперты проверяют, есть ли угроза обрушения здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Перми.