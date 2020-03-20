Лесные пожары охватили более 20 тысяч гектаров тайги в Сибири

В Сибири лесные пожары охватили уже более 20 тысяч гектаров. Тайга полыхает в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Сообщается, что огонь добрался и до Сохондинского заповедника с уникальной флорой и фауной. Он находится на границе с Монголией. Десятками гибнут дикие животные.

Кроме того, очаги наблюдаются в Читинском районе. Там власти уже готовы открыть пожароопасный сезон. На данный момент, наряду со спасателями, к борьбе с огнем подключились и добровольцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар в торговом павильоне тушат в Ростовской области.