Лесные пожары охватили более 20 тысяч гектаров тайги в Сибири

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Огонь добрался до находящегося на границе с Монголией Сохондинского заповедника с уникальной флорой и фауной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Frans Lanting; 5-tv.ru

В Сибири лесные пожары охватили уже более 20 тысяч гектаров. Тайга полыхает в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Сообщается, что огонь добрался и до Сохондинского заповедника с уникальной флорой и фауной. Он находится на границе с Монголией. Десятками гибнут дикие животные.

Кроме того, очаги наблюдаются в Читинском районе. Там власти уже готовы открыть пожароопасный сезон. На данный момент, наряду со спасателями, к борьбе с огнем подключились и добровольцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожар в торговом павильоне тушат в Ростовской области.

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