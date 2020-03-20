Демонтированный памятник маршалу Жукову в Москве отправят на реставрацию

В Департаменте культурного наследия Москвы прокомментировали замену памятника герою Советского Союза, маршалу Георгию Жукову в самом центре российской столицы. Сегодня монумент был демонтирован, и его место на Манежной площади заняла новая скульптурная композиция полководца, во многом напоминающая предыдущую.

Как пояснили в Мосгорнаследии, в преддверии празднования 75-й годовщины Победы была запланирована реставрация знаменитого памятника. В ближайшее время он будет отправлен в мастерскую. Представители органа отметили, что на время работ изначально планировалось заменить скульптурную композиции копией, однако в конце концов от этой идеи решили отказаться.

В департаменте уточнили, что монумент не является объектом культурного наследия, а представляет собой объект городской скульптуры.

Памятник Георгию Жукову, созданный скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым, был установлен 8 мая 1995 года — в честь празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне.

Георгий Жуков — советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой СССР, в послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы». Во время сражений последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. После смерти Иосифа Сталина стал первым заместителем Министра обороны государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый памятник слегка отличается от предыдущего. Полководца снова изобразили восседающем на коне, однако теперь рука военачальника не опущена вниз. Он отдает ей честь. Конь при этом будто бы поднимается на задних копытах.