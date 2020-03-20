Демонтированный памятник маршалу Жукову в Москве отправят на реставрацию
В настоящий момент на Манежной площади в центре российской столицы стоит новый монумент.
Фото: Telegram @moscowmap
В Департаменте культурного наследия Москвы прокомментировали замену памятника герою Советского Союза, маршалу Георгию Жукову в самом центре российской столицы. Сегодня монумент был демонтирован, и его место на Манежной площади заняла новая скульптурная композиция полководца, во многом напоминающая предыдущую.
Как пояснили в Мосгорнаследии, в преддверии празднования 75-й годовщины Победы была запланирована реставрация знаменитого памятника. В ближайшее время он будет отправлен в мастерскую. Представители органа отметили, что на время работ изначально планировалось заменить скульптурную композиции копией, однако в конце концов от этой идеи решили отказаться.
В департаменте уточнили, что монумент не является объектом культурного наследия, а представляет собой объект городской скульптуры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый памятник слегка отличается от предыдущего. Полководца снова изобразили восседающем на коне, однако теперь рука военачальника не опущена вниз. Он отдает ей честь. Конь при этом будто бы поднимается на задних копытах.
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