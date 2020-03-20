Воспитатель бросила ребенка в аэропорту Берлина
Мальчика не допустили к посадке в самолет из-за того, что у него не было оригинала вида на жительство в РФ.
Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache
Воспитатель бросила 15-летнего ребенка в берлинском аэропорту «Шенефельд». Вместе с группой школьников мальчик находился в Германии на экскурсии. Однако по окончании путешествия представители авиакомпании не пустили несовершеннолетнего в самолет, летевший в РФ.
Как стало известно 5-tv.ru, у ребенка не было с собой оригинала вида на жительство в России. Сам он, по предварительным данным, является гражданином Белоруссии.
О том, что организаторы заграничной поездки оставили школьника в немецком аэропорту, правоохранительным органам сообщил его отец, проживающий в Петербурге. Родитель убежден, что воспитатель нарушила свои непосредственные обязанности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мальчиков, которых родной отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, при содействии администрации Хабаровского края устроили в школу и детский сад.
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