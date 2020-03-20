Воспитатель бросила ребенка в аэропорту Берлина

Воспитатель бросила 15-летнего ребенка в берлинском аэропорту «Шенефельд». Вместе с группой школьников мальчик находился в Германии на экскурсии. Однако по окончании путешествия представители авиакомпании не пустили несовершеннолетнего в самолет, летевший в РФ.

Как стало известно 5-tv.ru, у ребенка не было с собой оригинала вида на жительство в России. Сам он, по предварительным данным, является гражданином Белоруссии.

О том, что организаторы заграничной поездки оставили школьника в немецком аэропорту, правоохранительным органам сообщил его отец, проживающий в Петербурге. Родитель убежден, что воспитатель нарушила свои непосредственные обязанности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мальчиков, которых родной отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, при содействии администрации Хабаровского края устроили в школу и детский сад.