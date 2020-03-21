«Аккуратней!» — Дарья Мельникова устроила фотосессию с мужем подруги

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Светлана Александрова
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Поклонники обеспокоены поведением звезды «Папиных дочек».

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Фото, видео: Instagram @melnikovadsh, @zdorovaya_baba

Дарья Мельникова возмутила спокойствие поклонников, выложив на своей странице в Instagram серию снимков с привлекательным мужчиной.

«Ничто так не поднимает настроение, как хорошее фото с хорошим мужем…подруги», — написала звезда «Папиных дочек».

На фото, автором которых указана @zdorovaya_baba, босая Мельникова в платье в деревенском стиле принимает причудливые позы вместе с бородатым мужчиной с татуировками на руках. Поклонники актрисы бурно комментируют увиденное.

Instagram @melnikovadsh

«Димооооон!»

«Аккуратней!»

«Даша, это же не ваш муж!»

«Прикольно, вы похожи!»

«Классный большой человек и маленькая классная человечка!»

«Огнище!» — пишут пользователи.

«Мне показалось или ты беременная?» — интересуется кто-то.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Дарья Мелькова замужем за актером Артуром Смольяниновым, у них двое сыновей — четырехлетний Артур Артурович и Марк, которому год и три месяца.

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