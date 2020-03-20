Фото: в Петербурге руфер сел на шею статуи колхозницы на «Литературном доме»
Инцидент произошел 19 марта на крыше здания № 68 на Невском проспекте.
Фото: ВКонтакте @unreleased_dtp; citywalls.ru
Петербургский руфер умудрился в буквальном смысле сесть на шею статуи колхозницы, установленной на крыше «Литературного дома» на Невском проспекте. Очевидец успел снять инцидент на мобильный телефон и выложить фото в сеть.
На снимке видно, как парень, свесив ноги, восседает на плечах женской статуи и держится руками за ее голову. Большинство пользователей сети осудили выходку «верхолаза», оставив комментарии преимущественно в нецензурной форме.
«Лучше бы он просто залез на женщину, на свою, по другому адресу»
«Альфонс… Привык у бабы на шее сидеть…»
«Хулиган!»
«Жаль, что не свалился», — пишут возмущенные петербуржцы.
Доходный дом Лопатина, он же «Литературный дом», был построен в конце XVIII — начале XIX века и неоднократно перестраивался.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что руферы проникли на крышу дома компании «Зингер» в Петербурге.
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