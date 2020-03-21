Певица Ханна снялась полуобнаженной в ванне с молоком и лепестками роз

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Ниса Мурзанаева
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29-летняя звезда решила привлечь внимание своего возлюбленного — продюсера Павла Курьянова.

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Фото, видео: Instagram @offi_hanna

Певица Ханна опубликовала в Instagram весьма «горячее» фото. На снимке полуобнаженная исполнительница позирует в ванне, наполненной молоком и красными лепестками роз. Такой соблазнительной публикацией поп-дива решила привлечь внимание своего возлюбленного — продюсера Павла Курьянова. Пара сыграла свадьбу восемь лет назад. В 2018 году у них родилась дочка.

«Возвращайся быстрее», — написала Ханна в микроблоге, отметив избранника в посте.

@offi_hanna

Поклонники высоко оценили сексуальную фотографию любимицы. Фанатов впечатлила оригинальная локация, в которой звезда решила провести съемку. Меньше чем за сутки публикация Ханны набрала около 90 тысяч отметок «мне нравится» и почти три сотни восхищенных комментариев.

«Нереальная»;

«Безумно красивая»;

«Весна пришла ни одного у меня»;

«Очень шикарная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ханна удивила фанатов откровенным снимком в постели.

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