Певица Ханна не перестает удивлять поклонников необычными образами. На этот раз исполнительница опубликовала в Instagram соблазнительное фото, на котором позирует в «персиковом» атласном белье и с дерзким афро на голове.

Сексуальную фотографию 29-летняя знаменитость сопроводила строчками из собственного трека «Трогать запрещено».

«От рома так невесомы, свободны, нескромны… Мы совпали рандомно, смотрим друг в друга томными», — поделилась звезда в микроблоге.

Instagram @offi_hanna

Поклонники Ханны пришли в восторг от опубликованного кадра. «Горячий» снимок в постели набрал более 100 тысяч лайков и более пятисот восхищенных комментариев пользователей. Фанаты похвалили любимицу за неповторимый стиль, сексуальность и отличную фигуру.

«Богиня!»

«Тебя не узнать, красотка»;

«Ой-ой-ой… Секси»;

«Шикарная!» — написал фолловеры.

Однако не обошлось и без хейтерских замечаний. Некоторым публикация Ханны показалась чересчур вульгарной, другие раскритиковали работу фотографа и озвучили недостатки композиции.

«То чувство, когда голова больше тела», — отметил злопыхатель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Ханна, прикрыв обнаженную грудь журналом, раскрыла секреты макияжа.