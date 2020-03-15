«Не узнать!..» — певица Ханна удивила фанатов откровенным снимком в постели
29-летняя звезда похвасталась комплектом «персикового» белья.
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Фото, видео: Instagram @offi_hanna
Певица Ханна не перестает удивлять поклонников необычными образами. На этот раз исполнительница опубликовала в Instagram соблазнительное фото, на котором позирует в «персиковом» атласном белье и с дерзким афро на голове.
Сексуальную фотографию 29-летняя знаменитость сопроводила строчками из собственного трека «Трогать запрещено».
«От рома так невесомы, свободны, нескромны… Мы совпали рандомно, смотрим друг в друга томными», — поделилась звезда в микроблоге.
Поклонники Ханны пришли в восторг от опубликованного кадра. «Горячий» снимок в постели набрал более 100 тысяч лайков и более пятисот восхищенных комментариев пользователей. Фанаты похвалили любимицу за неповторимый стиль, сексуальность и отличную фигуру.
«Богиня!»
«Тебя не узнать, красотка»;
«Ой-ой-ой… Секси»;
«Шикарная!» — написал фолловеры.
Однако не обошлось и без хейтерских замечаний. Некоторым публикация Ханны показалась чересчур вульгарной, другие раскритиковали работу фотографа и озвучили недостатки композиции.
«То чувство, когда голова больше тела», — отметил злопыхатель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Ханна, прикрыв обнаженную грудь журналом, раскрыла секреты макияжа.
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