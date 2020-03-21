Дэниел Крейг заявил, что не оставит своим детям огромное состояние

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Ниса Мурзанаева
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У актера две наследницы — 28-летняя и двухлетняя дочки от разных браков.

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Фото, видео: Instagram @danielcraig.offical, Globallookpress.com

Английский актер Дэниел Крейг утверждает, что не станет оставлять состояние в размере 125 миллионов фунтов стерлингов своим наследникам. Об этом пишет издание Saga Мagazine.

По словам «Джеймса Бонда», он хочет сам потратить большие деньги до того, как скончается. И его вовсе не прельщает идея оставить наследство 28-летней дочке от первого брака или двухлетней малышке, рожденной в нынешних отношениях.

«Я не хочу оставлять большие суммы следующему поколению», — заявил популярный артист.

52-летний Дэниел Крейг, исполнил роль Джеймса Бонда в кинолентах: «Казино «Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл» и «007: Спектр».

Знаменитость сыграл свадьбу с нынешней супругой Рэйчел Вайс в 2011 году. Весной 2018-го стало известно о беременности избранницы актера. Родившаяся вскоре дочка стала первым совместным ребенком супругов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники переживают за Дэниела Крейга, который после рождения дочери стал выглядеть крайне измученным.

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