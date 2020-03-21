«Мамина певица!» — Zivert занялась вокалом с собственной собакой
Четвероногая любимица артистки продемонстрировала уникальные способности.
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Фото, видео: Instagram @_zivert
Певица Юлия Зиверт, более известная под псевдонимом Zivert, поделилась с поклонниками в Instagram очередным забавным видео. Артистка записала домашнее сторис, где показала, как занимается вокалом со своей собакой по кличке Мунишка.
На кадрах видно, как Zivert сначала сама произносит несколько протяжных звуков, а затем ее четвероногая подружка подхватывает мелодию. Исполняя необычную песню, собака то и дело гордо поднимает голову.
«Мунишка Зиверт. Запомните это имя. Это будущий ТОП всех стриминговых площадок! Мамина певица!» — похвалилась артистка.
К слову, несмотря на большое количество концертов и студийной работы, Zivert старается максимум свободного времени уделять домашней питомице. В подтверждение этому певица недавно рассказала фанатам, что даже спит с Мунишкой в одной кровати. Девушка опубликовала милое фото, где собака расположилась на подушке, а сверху заботливая артистка укрыла ее теплым одеялом.
«Министр Мунишка желает всем доброго морнинга!» — сообщила тогда Zivert.
Поклонники певицы при виде таких трогательных фотографий и сторис каждый раз приходят в восторг, отмечая, что собаке очень повезло с хозяйкой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что связывает певицу Zivert и Егора Крида.
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