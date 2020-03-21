Поджог назвали возможной причиной серьезного пожара в Подмосковье
На территории алюминиевого завода загорелось складское помещение.
Фото: 5-tv.ru, МЧС РФ
В качестве возможной версии причин пожара на территории алюминиевого завода в подмосковном Дмитрове рассматривают поджог, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Официальных комментариев, подтверждающих эту версию, нет.
На место ЧП вылетел вертолет МЧС России К-32 с ВСУ-5.
Пожару присвоен третий ранг сложности. Пламя охватило 60 тысяч квадратных метров здания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на горящем складе в Подмосковье обрушилась кровля.
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