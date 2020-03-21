Поджог назвали возможной причиной серьезного пожара в Подмосковье

В качестве возможной версии причин пожара на территории алюминиевого завода в подмосковном Дмитрове рассматривают поджог, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Официальных комментариев, подтверждающих эту версию, нет.

На место ЧП вылетел вертолет МЧС России К-32 с ВСУ-5.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Пламя охватило 60 тысяч квадратных метров здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на горящем складе в Подмосковье обрушилась кровля.