Видео пожара на складе в Подмосковье с высоты птичьего полета
К тушению возгорания в городе Дмитрове привлечена авиация. Пожару присвоен третий ранг сложности.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Видео серьезного пожара на складе в подмосковном Дмитрове сняли с высоты птичьего полета.
Предположительно пламя вспыхнуло в цеху обработки алюминиевых сплавов завода. В настоящий момент, по предварительным оценкам, площадь возгорания составляет около 25 тысяч квадратных метров. Огонь распространился примерно на 80% здания. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
К тушению привлечена авиация. Всего в ликвидации возгорания задействованы 153 человека и 56 единиц техники, в том числе один пожарный поезд и три вертолета МЧС России.
По данным РИА Новости, в качестве предположительной причины пожара рассматривается поджог.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ЧП произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пострадавших нет.
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