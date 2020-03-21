Видео пожара на складе в Подмосковье с высоты птичьего полета

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 25

К тушению возгорания в городе Дмитрове привлечена авиация. Пожару присвоен третий ранг сложности.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Видео серьезного пожара на складе в подмосковном Дмитрове сняли с высоты птичьего полета.

Предположительно пламя вспыхнуло в цеху обработки алюминиевых сплавов завода. В настоящий момент, по предварительным оценкам, площадь возгорания составляет около 25 тысяч квадратных метров. Огонь распространился примерно на 80% здания. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

К тушению привлечена авиация. Всего в ликвидации возгорания задействованы 153 человека и 56 единиц техники, в том числе один пожарный поезд и три вертолета МЧС России.

По данным РИА Новости, в качестве предположительной причины пожара рассматривается поджог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ЧП произошло обрушение кровли. По предварительным данным, пострадавших нет.

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